Skoro pět promile alkoholu v krvi. Přesně tolik mladoboleslavští policisté naměřili řidiči, který v úterý ve tři hodiny odpoledne havaroval v Tuřicích.

Řidič rekordman boural v Tuřicích. V krvi měl skoro 5 promile. | Foto: PČR

„Řidič cizí státní příslušnosti, který se vracel ze zaměstnání jedné z místních staveb, zřejmě přecenil své schopnosti a vjel osobním vozidlem do zákazu na rekonstruovaný most, kde narazil do zábradlí,“ okomentovala nehodu mladoboleslavská policejní mluvčí Lucie Nováková.