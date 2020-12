Na místo byla povolána Policie ČR a následně i koroner.

Žena střídavě žila v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy a v ulicích Mladé Boleslavi. Pomocnou ruku jí nabízelo město i sociální odbor, ona ji ale trvale odmítala. Podle vyjádření magistrátu ji nebylo možné proti její vůli umístit do žádného zařízení, v němž by se o ni postarali.

V posledních měsících se množily stížnosti na její chování v ulicích. Vše vyvrcholilo v listopadu, kdy seniorka dostala soudní zákaz pobytu na území Mladé Boleslavi. Navzdory tomu ji pár dní na to potkali městští strážníci. Ti usoudili, že nevypadá příliš dobře, a nechali ji převézt do nemocnice, kde strávila několik týdnů. Po propuštění se ale vrátila na ulici. Nejdříve do Štyrsovy ulice a odtud přesídlila zpátky na své oblíbené místo v Pezinské.