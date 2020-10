Žena na skútru utrpěla podle záchranářů otevřenou zlomeninu dolní končetiny a zasahující lékař měl u pacientky také podezření na otřes mozku. Zraněnou ženu tak záchranáři ošetřili, podali nezbytné léky a připravili pacientku pro transport - zafixovali ji krčním límcem, dlahou a pánevním pásem a uložili ji do vakuové matrace. Poté byla letecky přepravena do vinohradské nemocnice.

Záchranáři: Zraněnému motorkáři nesundávejte ochrannou přilbu

Zraněné ženě na místě nehody pomáhali před příjezdem záchranářů svědci, kteří ženě sundali helmu a podložili ji hlavu.



Záchranáři však prosí, pokud to není nezbytně nutné a pokud zraněný motorkář komunikuje (stačí, když pravidelně dýchá), nesundávejte mu ochrannou přilbu. Ošetřete viditelná zranění, komunikujte a sledujte jeho stav. Pokud by měl totiž pacient poraněnou krční páteř, tato manipulace by mohla stav zhoršit.



V případech, kdy je potřebné přilbu sundat, je nutné si počínat velmi opatrně a sundavat ji ideálně ve dvou osobách a minimalizovat pohyb hlavy a krku.