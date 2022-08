„Osmapadesátiletý motocyklista jel po silnici č. II/276 od Bělé pod Bezdězem ve směru na Malou Bělou. Před křižovatkou s komunikací vedoucí do Velkého Řečkova ztratil stabilitu a spadl s motorkou na bok. Přes veškerou snahu záchranářů se nepodařilo obnovit motocyklistovi životní funkce a ten na místě bohužel podlehl zraněním neslučitelným se životem,“ popsala policejní mluvčí Michaela Richterová.

V souvislosti s vyšetřováním dopravní nehody se kriminalisté obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při pátrají po řidiči vozidla, který před nehodou vjel do křižovatky od Velkého Řečkova a pokračoval na Malou Bělou. Mělo by se jednat o automobil Škoda Octavia, třetí nebo čtvrté řady, tmavě modré či černé barvy. Na registrační značce by mělo mít vozidlo koncové číslo 14.

Nedaleko Bakova zemřel motorkář. Řidič, který mu nedal přednost, to možná neví

„V případě jakýchkoliv poznatků k vozidlu a jeho řidiči, nebo pokud jste projížděli úsekem dopravní nehody a disponujete záznamem z palubní kamery, kontaktujte nás, prosím, na lince tísňového volání 158,“ doplnila Richterová.

Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, kde se trestní sazba pohybuje v případě odsouzení od jednoho do šesti let odnětím svobody.