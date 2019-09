Podle facebookové informace záchranářů měly děti štípance v obličeji, na zádech i na končetinách. To se stalo důvodem k rychlému zásahu zdravotníků – zvlášť proto, že se nevědělo, zda některé z děvčat netrpí alergií. Záchranáři malé pacientky vyšetřili, podali jim nezbytné léky – a dvě dokonce odvezli do benešovské nemocnice.

Podobný případ, tak trochu připomínající pasáže z nesmrtelné knihy Karla Poláčka Bylo nás pět, patří spíše k ojedinělým událostem – komplikace častěji nastanou v případě, že se někdo amatérsky pustí do likvidace vosího hnízda (dalšími riziky takového počínání jsou kromě poštípání také pády z výšky – a v závislosti na zvolené metodě někdy ještě nebezpečí požáru).

Záchranáři nicméně vědí o útocích vos své. V případě, že žihadlo dostane člověk s alergií, hrozí bezvědomí, a může dokonce jít i o ohrožení života. Sanitka bývá také volána k pacientům, kteří vosu přehlédli při pití v přírodě – a dostali žihadlo do jazyka (případně na jiné místo v ústech). Protože hrozí dušení v důsledku otoku jazyka, v takovém případě se jako první pomoc doporučuje chladit postižené místo čímkoli, co je zrovna k dispozici: nejen ledem do nápojů, ale poslouží i studená voda. Nebo zmrzlina. Pokud jsou k dispozici léky proti alergii, je vhodné také užití antihistaminik.

Likvidace obtížného hmyzu zaměstnává středočeské hasiče. Ti jen od začátku týdnu zaznamenali takovéto zásahy v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi na Praze-Východ, na Berounsku v Karlštejně i přímo v Berouně, na Příbramsku v Příbrami a v Dobříši a v Čachovicích na Mladoboleslavsku. Zásah hasičů je přitom na místě pouze tam, kde hmyz ohrožuje větší počet lidí – například u školy, nemocnice, na frekventovaných veřejných prostranstvích. V jiných případech je to práce pro specializovanou firmu – třeba pokud se jedná o obtěžující hnízdo postavené na půdě zahradní chaty.

Právě vosy představují výraznější riziko než sršně, k nimž řada lidí chová větší respekt. Vosy však jsou nejen rozšířenější, ale také bývají agresivnější; když cítí ohrožení, nerozpakují se útočit.

Zásahy středočeských hasičů při likvidaci obtížného hmyzu



- středa 11. září: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Praha-východ)

- úterý 10. září: Karlštejn (Berounsko), Příbram 10. září, Dobříš (Příbramsko), Čachovice (Mladoboleslavsko)

- pondělí 9. září: Beroun

- neděle 8. září: Ondřejov (Praha-Východ)

- pátek 6. září: Nové Strašecí (Rakovnicko), Louňovice (Praha-východ)

- čtvrtek 5. září: Chotilsko (Příbramsko), Stochov (Kladensko)

- středa 4. září: Vlašim (Benešovsko), Tuchoměřice (Praha-západ)



Zdroj: Portál krizového řízení Středočeského kraje