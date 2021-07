Právě dvojice policistů z oddělení hlídkové služby, kteří na místo dorazili jako první, sehrála v akci zásadní roli – byť podstatné bylo i nasazení dalších složek integrovaného záchranného systému. Hasiči s lezeckým vybavením se postarali o vyproštění muže, který po pádu zůstal viset na hraně skály – a následně se ho ujali zdravotničtí záchranáři (ti měli na místě i posádku s policejním vrtulníkem). Úplně na začátku se ale v hlavní roli ocitli policisté: sice nešťastníka sami nemohli dopravit do bezpečí, ale podařilo se jim zabránit jeho zřícení.

Nadstrážmistři Václav Kysela a Tyler Corvin viděli, že je zle, už když přibíhali k místu nehody. „Bylo zřejmé, že muž uvízl ve velmi strmém terénu. Z posledních sil ho držel za ruce mladý muž, kterého policisté okamžitě vystřídali,“ přiblížila Nováková situaci. S tím, že zraněný byl při vědomí, ale nekomunikoval. Policisté dospěli k závěru, že vytáhnout ho na bezpečné místo, kde by se dalo začít s poskytováním první pomoci, není možné, a tak udělali to, co bylo nejrozumnější: muže pevně drželi a čekali na příjezd dalších složek integrovaného záchranného systému.

Pak se do akce pustili hasiči, vybavení mimo jiné lany a transportní vanou. V té chvíli už se mohla rozjet tradiční součinnost záchranných složek, běžící jak dobře namazaný stroj. Za pomoci lezecké techniky byl pacient vytažen – a do nemocnice ho transportovala helikoptéra.