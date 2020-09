Několik poničených aut a stěny domu. To má na svědomí řidič, který pod vlivem alkoholu havaroval boleslavské ulici Dukelská v pondělí v půl druhé ráno.

Řidič pod vlivem alkoholu havaroval do zaparkovaných vozidel. | Foto: PČR

„Řidič osobního vozidla VW Golf havaroval ve smyku vlivem rychlosti do zaparkovaného vozidla, které následně narazilo do dalších dvou vozidel a jedno z nich poté do stěny domu,“ popsala policejní mluvčí Lucie Nováková s tím, že škoda byla vyčíslena na 270 tisíc korun.