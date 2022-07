Opilý cyklista vyrazil na špacír na mladoboleslavskou dálnici D10 v sobotu večer. Jízdního kola, které nemá na dálnici co dělat, si na 61. kilometru nedaleko Mnichova Hradiště všimli projíždějící řidiči a zavolali hlídku policie. Ta se snažila výletníka zastavit. To se povedlo, ovšem tak nešťastně, že muž na kole naboural zezadu do policejního vozu.