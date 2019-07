Dvě nehody osobních aut na stejném místě se v pátek 12. července vpodvečer odehrály u Krnska na Mladoboleslavsku. Nejprve bouralo vozidlo, které v lesním úseku vyjelo mimo komunikaci a narazilo do stromu. Neobešlo se to bohužel bez zranění; záchranáři pomáhali jednomu pacientovi. Hasiči pak museli také zasypat uniklé provozní kapaliny sorbentem.

Právě když byli v plné práci, havarovalo v těsné blízkosti jiné osobní auto. To pak bylo třeba vytáhnout z příkopu, kam jeho řidič zapadl poté, co přejel do protisměru.