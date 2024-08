Na místě zasahovaly profesionální jednotky hasičů z Mělníka a Benátek nad Jizerou společně s dobrovolnými hasiči ze Všetat. K nehodě letěl vrtulník letecké záchranné služby.

„Z havarovaného osobního vozidla jsme vyprostili 3 osoby,“ potvrdil Dominik Pěnička, mluvčí středočeských hasičů.

Záchranná služba měla v péči 4 osoby, první z nich byla transportována se středně těžkým zraněním do fakultní nemocnice na Vinohradech, druhá osoba byla předána letecké záchranné službě na umělé plicní ventilaci, která ji převezla do Ústřední vojenské nemocnice. „Třetí osoba byla převezena se středně těžkým zraněním do Motola. Čtvrtá osoba svým zraněním na místě podlehla,“ dodal mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.