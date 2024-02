Dost neslavně začal měsíc únor pro devětatřicetiletého řidiče, který v Benátkách nad Jizerou nezvládl řízení a naboural. Ukázalo se, že byl pod vlivem alkoholu. Nevydařená jízda ho může přijít poměrně draho.

K události došlo v pátek 2. února po 21. hodině v ulici Na Burse. Mluvčí policie Barbora Schneeweissová uvedla, že řidič se svým vozidlem nejprve najel mimo komunikaci, tam narazil do kontejneru na sklo a zaparkovaného vozidla. Tím to ale neskončilo. „Poté začal couvat a u toho ještě naboural do kontejneru na papír a dalšího zaparkovaného vozidla,“ popsala mluvčí.

Přivolaní policie řidiče vyzvali, aby se podrobil dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. „Ta ukázala pozitivní výsledek a hodnotu téměř 2 promile alkoholu v dechu. Odběr krve v nemocnici řidič odmítl,“ potvrdila Barbora Schneeweissová.

Policisté muži zadrželi řidičský průkaz. Řidič je nyní podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. „Vzhledem k tomu, že řidič při jízdě naboural několik vozidel a kontejnery, hrozí mu kromě odebrání řidičského oprávnění i tříletý trest odnětí svobody nebo peněžitý trest,“ dodala mluvčí policie.