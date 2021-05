„Bylo potvrzeno, že žádná ze třech zraněných osob nebyla zraněna těžce. Pracujeme pouze s verzí, že k nehodě došlo v souvislosti se zdravotní indispozicí řidiče. Probíhá další šetření a čekáme na vypracování znaleckého posudku,“ uvedla mladoboleslavská policejní mluvčí Lucie Nováková.

Nehoda se stala před třemi týdny před dvaadvacátou hodinou. „Řidič osobního vozidla Volkswagen Passat do skupiny chodců najel z dosud nezjištěných příčin ve vysoké rychlosti,“ popsala tehdy Nováková.

K nehodě ihned vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému. Zranění utrpěla žena, kterou transportovala letecká záchranná služba do pražské nemocnice. Další dva zranění muži skončili v boleslavské nemocnici.

Zdroj: Policie ČR

Do nemocnice byl převezen k lékařskému vyšetření i samotný dvaačtyřicetiletý řidič osobního vozidla. „Poté byl umístěn do policejní cely,“ doplnila Nováková. Policisté vyloučili, že by byl opilý nebo pod vlivem drog.