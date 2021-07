/FOTOGALERIE/ U dopravní nehody dvou automobilů na dálnici D10 nedaleko Bezděčína zasahovali záchranáři v úterý 20. července odpoledne. Na pomoc zraněnému byl přivolán vrtulník.

Z dopravní nehody na dálnici D10 v úterý 20. července 2021. | Foto: ZZS Středočeského kraje

"Při dopravní nehodě došlo k nárazu automobilu do stojícího vozidla. Žena byla převezena posádkou s lékařem do nemocnice v Mladé Boleslavi se středně těžkým zraněním. Muž byl s úrazem hlavy letecky transportován do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady," informovala mluvčí Záchranné služby Středočeského kraje Petra Homolová na sociální síti.