K první nehodě došlo okolo desáté hodiny na 63. kilometru dálnice D10 ve směru na Prahu. V deštivém počasí se zde srazila dvě vozidla. Po střetu se jedno převrátilo na střechu. Jak potvrdila mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková, jednu osobu bylo nutné z auta vyprostit. Na místo byl vyslán záchranářský vrtulník. Ten ale nakonec nebyl potřeba a zraněný člověk byl převezen do nemocnice sanitou.

Stř. Čechy: D10, 63km směr Praha - řidiči pozor. Déšť a tzv. aquaplaning zřejmě zapříčinil havárii auta, které skončilo na střeše. 2 pasažéři jsou v nemocnici. Správce komunikace řeší regulaci odtoku vody z dálnice, jezděte opravdu opatrně!!! #policiestc — Policie ČR (@PolicieCZ) August 1, 2021

Jen několik minut poté narazila dvě osobní auta v nedalekém Mnichově Hradišti do sloupu. Ve vozidle zůstali zaklíněni dva lidé. Po vyproštění obou bylo v tomto případě zapotřebí jednu vážně zraněnou osobu transportovat vrtulníkem. „Helikoptéra přepravila zraněného člověka do pražské nemocnice, druhý zraněný byl převezen sanitou do mladoboleslavské nemocnice,“ dodala Kereková.