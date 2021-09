Policisté začali případ řešit s podezřením na spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti, připomněla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová – avšak s tím, že na základě závěrů znaleckých posudků by se právní kvalifikace mohla změnit.

Stalo se to v úterý 21. září krátce před 19. hodinou v Chotětově při odstřelu škodné. Pacientku následně záchranáři převezli k ošetření do nemocnice v Praze.

