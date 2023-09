/VIDEO/ Policie, záchranná služba, vrtulník. Tak vypadalo dění v pátek před polednem v Mladé Boleslavi u Kliniky Dr. Pírka. Ze zdejší lávky spadl dvaadvacetiletý muž.

U pádu muže v Mladé Boleslavi zasahoval vrtulník. | Video: F. Horos

Mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová informovala, že událost byla policistům hlášená od záchranné služby s žádostí o asistenci v 11.36. „Došlo k pádu muže, ročník 2001, ze zdejší lávky,“ uvedl.

Muž byl vážně zraněný a do nemocnice ho transportoval vrtulník. „Pacient utrpěl poranění hlavy a mozku. Musel být uveden do umělého spánku a lékař mu zajistil dýchací cesty. Byl letecky transportován do jedné z pražských nemocnic,“ sdělila mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

Operace Marcipan: Policie zadržela dealery drog. Čeká je zřejmě dlouhé vězení

Co se na místě přesně stalo, zda šlo o nešťastnou náhodu, nebo se třeba muž pokusil ukončit svůj život dobrovolně skokem, policie nyní zjišťuje. „Případ je v šetření,“ potvrdila Barbora Schneeweissová.