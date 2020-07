Jedna větší dodávka, druhá menší a osobní auto se v sobotu po 10. hodině staly účastníky nehody na 77. kilometru Pražského okruhu u Modletic – a tato nehoda, jež si vyžádala i jedno středně těžké a čtyři lehká zranění, uzavřela průjezd od letiště k dálnici D1 na několik hodin. Původně byl zcela uzavřen i protisměr, kde pak policisté stáhli dopravu z levého jízdního pruhu, do něhož odkláněli auta, jež zůstala stát před místem nehody. „Provoz ve směru k letišti byl částečně obnoven před polednem; směrem k dálnici D1 se začalo jezdit o dvě hodiny později,“ připomněl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Srážka tří aut u Modletic. | Foto: HZS Středočeského kraje

I když se střetly dodávky, havarovaných aut, rozházených přes všechny jízdní pruhy (přičemž menší z dodávek skončila na boku), bylo na místě víc. Jedna z dodávek totiž táhla přívěs pro přepravu aut s naloženým osobním vozem – a ten zůstal viset na středových svodidlech. „Částečně zasahoval do levého pruhu v protisměru, kam navíc srazil i lampu veřejného osvětlení,“ připomněl Svoboda. V uzavřeném protisměrném pásu také přistál policejní vrtulník s lékařskou posádkou záchranářů. Ten nejvážněji zraněnou osobu přepravil do střešovické vojenské nemocnice, přičemž došlo i na použití vakuové matrace. Ostatní pacienty odvezly do pražských nemocnic sanitky.