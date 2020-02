Podle dosavadních poznatků byl příčinou nehody hustý kouř, který se na dálnici valil z požáru několika pneumatik. K tomu došlo v tu samou dobu pod dálničním mostem. Podle policistů právě dým výrazně snížil viditelnost.

„V té souvislosti zahájili mladoboleslavští kriminalisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti, kdy zatím neznámému pachateli může hrozit až pětiletý trest odnětí svobody,“ uvedla mladoboleslavská policejní mluvčí Lucie Nováková.

Policie nyní žádá, aby se kdokoli, kdo by měl informace o možném pachateli, nebo má záznam z palubní kamery, ozval na linku 158, případně se osobně zastavil na kterékoli policejní služebně.

Sedm lidí se zranilo

Nehoda se odehrála na 66. kilometru dálnice D10 ve směru na Turnov v sobotu 1. února kolem dvacáté hodiny a vyžádala si sedm lehčích zranění. Na místě uvízlo celkem 21 automobilů, z čehož 15 havarovalo. U zásahu byly všechny složky integrovaného záchranného systému (IZS).

Záchranáři měli na místě tři posádky z Libereckého kraje a jednu z Mnichova Hradiště. Podle mluvčího záchranné služby Libereckého kraje Michaela Georgieva tři zraněné odvezli na traumatologickou ambulanci liberecké nemocnice, dva k ošetření do nemocnice v Jablonci, jednoho do Turnova a dva do Mladé Boleslavi. Celkovou škodu policisté předběžně vyčíslili na 3 miliony korun. Dálnice byla uzavřená až do ranních hodin.

Dvanáct vozů bouralo kvůli prasklé pneumatice

Hromadné nehody jako takové, tedy bez nejasných okolností, se na dálnici D10 stávají. K jedné takové došlo například loni 22. listopadu, dostalo se do ní 12 automobilů. „Příčinou byla prasklá pneumatika, která odlétla od kamionu. Dvanáct osobních vozidel do pneumatiky postupně najelo. Událost se obešla bez zranění," uvedl tenkrát mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa.