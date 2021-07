Už po šesté hodině byl hlášen střet nákladního auta a čtyř osobních na silnici I/38 u Nepřevázky. Z místa, které po nehodě zůstalo uzavřené a policisté odkláněli dopravu, odvezli záchranáři do mladoboleslavské nemocnice pět zraněných.

Hromadně se bouralo také kolem desáté dopoledne na dálnici D10 na úrovni obce Předměřice nad Jizerou. Více nehod na stejném úseku se tam stalo mezi dálničními kilometry 23,5 a 25 v pásu pro směr jízdy od Prahy na Mladou Boleslav. Havarovala tam tři osobní auta, upřesnila Deníku policejní mluvčí Markéta Johnová.

Prakticky ve stejném čase se nehoda na D10 stala i v opačném směru, kde na 63. kilometru u Březiny narazilo osobní auto do svodidel. Další osobák se opřel do svodidel na D10 rovněž ve směru na Prahu o necelou hodinu později – před 11. hodinou na 45. kilometru u Mladé Boleslavi. Kolem jedenácté hodiny dále bouralo osobní auto poblíž městysu Březno; narazilo do sloupu elektrického vedení u silnice II/280.

Následně přišla informace o větší nehodě u Vlkavy; tam se na bok do příkopu položila cisterna. Policistka Johnová k tomu Deníku řekla, že nejde o nijak nebezpečnou situaci, protože se jedná o cisternu s vodou, tedy nepřevážející nic škodlivého, která zůstala mimo komunikaci a provozu nebrání. „Zřejmě se s ní utrhla krajnice při vyhýbání,“ uvedla Johnová k příčině nehody.