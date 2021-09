S plným obnovením průjezdu počítal policejní odhad kolem 14. hodiny. Ukázalo se to jako správný předpoklad: odklidit se havarovanou soupravu podalo již hodinu po poledni, avšak ještě bylo třeba opravit poškozená mobilní svodidla. Práce v místě nehody sice ještě pokračovaly i po půl třetí, avšak již byl v obou směrech možný průjezd jedním pruhem.

K nehodě došlo po půl páté ráno v začátku zúžení na 13. dálničním kilometru, kde se nákladní souprava převrátila na bok. Jela sice směrem od metropole na Mladou Boleslav, avšak zůstala ležet tak, že částečně zasahovala i do protisměru. V obou směrech tudíž původně zůstaly průjezdné pouze pravé pruhy. Na hodiny se pak protáhlo uzavření jízdního pásu od Prahy na Mladou Boleslav.

Dopoledne pak jízdní pás na Mladou Boleslav a Liberec policisté zcela uzavřeli – kvůli překládání nákladu a následnému vyprošťování havarované soupravy odklonili provoz na exitu 10 u obce Zápy na objízdnou trasu. Přineslo to kolaps dopravy v Brandýse nad Labem a kolonu na dálnici zasahující až ke třetímu kilometru.

Větší problém to zprvu znamenalo pro motoristy mířící k hlavnímu městu od Mladé Boleslavi. V ranní špičce se vytvářela kolona spojená s citelným zdržením, po rozednění se pak rychle ucpala možná objízdná trasa přes Brandýs nad Labem-Starou Boleslav. Postupně se však doprava víc a více komplikovala také ve směru jízdy od metropole.

/FOTOGALERIE/ Komplikace spojené se zdržením v koloně na dálnici nebo se sjezdem na objízdné trasy rovněž s kolonami čekaly ve čtvrtek na řidiče, kteří jeli po dálnici D10. V obou směrech. Na svědomí to měla havárie kamionu, kvůli níž zůstaly od časného rána uzavřeny oba levé jízdní pruhy u Staré Boleslavi.

