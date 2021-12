První z trojice událostí byla ohlášena na operační středisko necelou čtvrthodinu po jedné odpoledne v Kostelci nad Černými lesy v okrese Praha-východ. Zde došlo k pádu osoby do 10 metrů hluboké studny. Na místo byly vyslány jednotky hasičů z Českého Brodu a Říčan a dobrovolná jednotka obce Kostelec nad Černými lesy.

K události byli povolání také hasiči-lezci z říčanské stanice. K záchraně použili lezeckou techniku. „Za necelých dvacet minut od nahlášení události se podařilo osobu ze studny vytáhnout. Přivolaný lékař zdravotnické záchranné služby však konstatoval exitus. Pro zachování akceschopnosti byla říčanská stanice zálohována dobrovolnou jednotkou Mnichovice, která držela pohotovost na své vlastní zbrojnici,“ sdělila mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

O dvě hodiny později vyjeli mělničtí profesionální hasiči k obdobné události. Při výkopových pracích došlo k pádu osoby do čtyřmetrové šachty v Bezručově ulici v Mělníku. Na pomoc proto i zde spěchali hasiči-lezci.

"Ti zraněného vytáhli za pomoci lezecké techniky a transportní vany. Za pomoci kladkostroje a bagru, který se nacházel na místě, hasiči osobu z výkopu vyprostili a předali do péče zdravotnické záchranné službě, která ji transportovala do nemocnice,“ potvrdila mluvčí Fliegerová.

K poslednímu výjezdu tohoto druhu mířila kladenská profesionální jednotka do ulice Milady Horákové v Kladně v pondělí 6. prosince několik minut po půl třetí odpoledne. I zde došlo k pádu muže do výtahové šachty, která byla zhruba sedm metrů hluboká. „Ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou hasiči muže vytáhli. Ten byl následně s těžkými zraněními transportován letecky do jedné z pražských nemocnic,“ uzavřela Tereza Fliegerová.