Někdy se dokonce mohou nahromadit – třeba v případě neočekávaného výpadku elektřiny. Nebo se prostě stane, že výtahy holt nemají svůj den. Ve středu 13. února stávkující zdviže zaměstnaly hasiče vcelku důkladně. Ne dvakrát či třikrát za den, jak se poslední dobou běžně stává; bylo toho víc.

Šrumec ostatně předznamenalo už úterní odpoledne. Po poledni vše odstartoval zásah ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku. Nebyl ovšem toho dne první – už ráno měli hasiči práci stejného druhu v Lužné na Rakovnicku. Odpoledne se však nesnáze ve výtahových šachtách pomnožily napříč krajem. Po Zruči přibyly ještě Tursko na Praze-západ a znovu na Kutnohorsku Čáslav. Pak přišel večer, kdy volání o pomoc dorazila z Unhoště na Kladensku a z Rožmitálu pod Třemšínem na Příbramsku.

Středeční sérii načal dopolední výjezd do Herinku na Praze-východ. Ještě dopoledne následovaly Neratovice na Mělnicku. Odpoledne to v krátké době po době přišlo ve východní části kraje: na Praze-východ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a v Pečkách na Kolínsku. O to, aby ani vpodvečer nenastal v tomto směru klid, se pak postaralo Kladensko s nefunkční zdviží v Libušíně.

Uvěznění lidí ve výtahu sice nepředstavuje bezprostřední nebezpečí – pokud tam tedy neuvíznete společně se vzteklým psem nebo se zločincem, kdy oba postrádají elementární základy společenského chování; situace se však může rychle měnit. S přibývajícími minutami čekání mají někteří lidé tendenci dávat průchod svým úzkostným stavům či emocím.

Mohou si také uvědomit, že jim vlastně nedělá dobře pobyt v uzavřeném prostoru, či jím začíná docházet, že vlastně minutu od minuty mají víc a více naspěch. Mimochodem – za situace, kdy člověk nemá příležitost, aby si odskočil, se leckomu vloudí i neodbytná představa, že fyziologické procesy v těle běží daleko rychleji, než za jakýchkoli jiných okolností.