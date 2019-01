Mladá Boleslav - Řidička peugeotu vjela hasičskému vozu přímo do cesty

Páteční střet dvou aut na křižovatce "U Měšťáků" se naštěstí obešel bez vážnějších následků.



Hasiči jeli na zákrok a vjeli do křižovatky s houkající sirénou a blikajícími majáky na červenou. Řidička peugeotu, která jela ve směru od Ptácké ulice, sice sirénu slyšela, ale domnívala se, že "záchranka" jede za ní. Proto také více sledovala ve zpětném zrcátku situaci za sebou.



Její omyl způsobil, že vjela přímo před "rampu" hasičského terénního vozu.



Naštěstí se vážně nikdo nezranil a došlo jen ke škodě na obou vozech.



Poučením pro řidičku i pro ostatní je to, že pokud sylyšíte či vidíte auto jedoucí se zapnutým "výstražným systémem", máte sjet ke krajnici a případně i zastavit. Jen koukat do poslední chvíle do zrcátka určitě nestačí.



Obdobně by chodci neměli vcházet na vozovku s pocitem, že "to přeci stihnou přejít". Bylo by dobré se vžít do sitiace řidiče záchranářského auta, který musí neustále reagovat na kolizní siituace před sebou.