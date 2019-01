Mladá Boleslav - Několik nehod se během sněhové nadílky odehrálo na silnicích Mladoboleslavska.

Letos zcela poprvé se na mladoboleslavské silnice snesl, a pár hodin tam také vydržel, čerstvý sníh. A nejen z řidičů na to doplatil.



K jedné z vážných nehod došlo na silnici mezi Mladou Boleslaví a Bukovnem, kde se čelně srazila dvě osobní auta. Mladý řidič zde v zatáčce dostal smyk a i přes veškerou snahu nehodě zabránit v protisměru narazil do jiného auta.



„Řidič z vozidla, který nehodu nezavinil, utrpěl lehčí zranění. Sanitkou byl převezen do nemocnice,” uvedl mluvčí policie Ladislav Mareš s tím, že během dne se stalo ještě pár nehod. Naštěstí šlo jen o pomačkané plechy.