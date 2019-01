Bezděčín - K nehodě s těžkým zraněním byl přivolán i vrtulník

Na sjezdu z rychlostní silnice na Mělník došlo k nehodě mezi osobním autem a kamionem.

Jedna osoba byla těžce zraněna a na místo byl přivolán i vrtulník letecké záchranné služby.



"Průjezd v místě je částečně omezen," uvedl pro Deník mluvčí boleslavských policistů David Schön.



Krátce po jedné odpoledne se na křižovatce za sjezdem z rychlostní silnice u Bezděčína srazila Škoda Fabia s kamionem. Nákladní auto s návěsem jelo od Mělníka. Od rychlostní silnice přijela ke křižovatce fabia. Její řidič na stopce ale nedal kamionu přednost a vjel do křižovatky.



Náraz odhodil osobní auto zpět do dopravní značky a nákladní souprava skončila částečně v protilehlém příkopu.



Asi sedmasedmdesátiletého řidiče osobního auta odvezla záchranka do nemocnice v Mladé Boleslavi. Jeho zhruba stejně starou spolujezdkyni z místa do pražské nemocnice transportoval vrtulník. Její zranění je podle prvních informací velmi vážné.

Okolnosti nehody vyšetřuje policie.