FOTO: Žena nezvládla řízení. Zdemolované auto na střeše si samo přivolalo pomoc

Připomněla, že k tomu, aby mohli objasnit, co se na místě odehrálo, by kriminalisté potřebovali vyslechnout další svědky, kteří taktéž jeli po dálnici D10 a mohli si všimnout, co se dělo. „Zejména případného vybržďování,“ upřesnila policejní mluvčí. „Dále hledáme svědky, kteří viděli situaci, kdy řidič před ženou svým vozidlem zastavil a následně k nimi došlo k incidentu, nebo řidiče, kteří byli sami ohroženi tím, že museli v místě prudce brzdit nebo se vyhýbat vozidlům stojícím v levém jízdním pruhu,“ upřesnila Schneeweissová. S tím, že pomoci by mohly i záznamy z kamer v autech, která v uvedené době mířila po D10 směrem na Prahu.

„Pokud máte k události jakékoliv poznatky či informace, sdělte je, prosím, policistům na linku 158 – nebo přímo kriminalistům do Mladé Boleslavi na telefonní číslo 735 785 751,“ žádá Schneeweissová.