Na silnici 16 u Horního Bousova na Mladoboleslavsku havarovalo osobní vozidlo do stromu. Poté začalo auto hořet. Požár neprodleně zlikvidovali přivolaní středočeští hasiči, sdělila jejich mluvčí Vladimíra Kereková. Pět lidí se zranilo.

Podle podle policejního mluvčí Pavla Truxy cestovalo ve vozidle 5 lidí. „Všechny osoby se při nehodě zranily, ale byly při vědomí. Přivolány byly sanitky a záchranářský vrtulník. Událost se stala na Velikonoční pondělí v 17.35 hodin.

„Na místo byly vyslány tři sanitky z Mladé Boleslavi a jeden vůz randezvous z Mnichova Hradiště s lékařem. Povolán byl i vrtulník z Prahy. Jeden pacient byl se středně těžkým poraněním hlavy letecky transportován do pražské vinohradské nemocnice. Další tři lidé utrpěli středně těžká poranění, někteří i popáleniny II. stupně. Odvezeni byli na centrální příjem do nemocnice v Mladé Boleslavi. Poslední z pěti zraněných osob byla zraněna lehce a rovněž odvezena sanitkou do boleslavské nemocnice," sdělil mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.

Až do vyšetření události a odklizení následků havárie, byla doprava vedena po objízdné trase přes Horní Bousov. Provoz na silnici byl obnoven okolo 21. hodiny.