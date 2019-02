Zřejmě zbytečně rychlá jízda na mokré vozovce bude příčinou srážky dodávky s vozidlem Volkswagen Golf.

Firemní renault jel ve středu krátce před devátou dopoledne po silnici od Bakova na Bělou pod Bezdězem, když zhruba tři kilometry za Malou Bělou na mokré silnici v pravotočivé zatáčce dostala dodávka smyk.



Vůz řízený asi třicetiletým mužem vyjel do protisměru, kde právě projížděl Volkswagen Golf, který řídila starší žena. Dodávka vrazila čelně do levého boku auta.



Zatímco osádka dodávky vyvázla ze střetu bez zranění, řidičku golfu odvezla záchranka do mladoboleslavské nemocnice. Kromě šoku utrpěla zřejmě také zatím blíže nezjištěné zranění.



Silnice byla po nehodě s opatrností průjezdná.



Okolnosti i přesné příčiny nehody nyní vyšetřují dopravní policisté.



Asi o hodinu později došlo na mokré vozovce u Kosmonos k dalšímu střetu dvou aut, tentokrát naštěstí bez zranění. Změna sjízdnosti silnic a vlastností vozovky mnohé řidiče vždy překvapí. Je nutné změně sjízdnosti přizpůsobit rychlost i styl jízdy.