Semčice – Vážným poraněním hlavy a zlomenou dolní končetinou skončila v pondělí dopoledne vyjížďka mladého cyklisty. Muž ročník 1996 nedal na křižovatce na obec Úherce přednost osobnímu automobilu značky Passat, který řídil stejně starý muž.

„Cyklista nedal přednost automobilu, který jel po hlavní silnici a vjel mu do cesty. Následně došlo ke střetu, při kterém cyklista utrpěl vážná zranění. Předpokládáme, že cyklista neměl helmu, jelikož nebyla v místě nehody nalezena,“ sdělila mluvčí středočeských policistů Lucie Nováková a dodala, že alkohol byl u řidiče osobního vozu vyloučen dechovou zkouškou.

Pro zraněného musel do Semčic přiletět vrtulník, který ho následně transportoval do nemocnice. „Muž se nacházel v bezvědomí a po zajištění dýchacích cest byl letecky přepraven do nemocnice.