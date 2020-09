Koronavirus tu s námi už navždy bude, pokud s tím neudělá něco zásadního nový ministr zdravotnictví. Je na místě mu popřát hodně štěstí – budeme ho všichni potřebovat, abychom nad virem zvítězili. Netřeba ale zůstat pouze u přání a gratulací. Když si občané ale zvládli ušít i roušky a mohou se i trasovat, je zde k vidění prostor, jak navrhovat i možná řešení, jak vyhrát nad virem.

Redaktor Deníku Jakub Šťástka. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Před několika dny jsem narazil na článek, jak vyčistit auto, kterým jel člověk s koronavirem. Je ale na společenské úvaze, zda takové jednání není ryze sobecké – jak si vyčistit auto. A to ani nemluvím o tom, jak to je efektivní. Jste profesionální uklízeč? Nebo lékař? Snad epidemiolog a imunolog? To všechno najednou? Dokážete všechny povrchy otestovat na koronavirus? Těžko. Tak jak to auto chcete asi vydesinfikovat?