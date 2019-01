Každý začínající řidič ví, že by během jízdy neměl pít, jíst, pobafávat cigaretku, telefonovat a dalších tisíc věcí, které by ho rozptylovaly od řízení.

Kapela Rammstein vás za volantem může dovést k šílenství. | Foto: Archiv

Ještě nikdo ale žádnou vyhláškou ani zákonem nezakázal zpívat v autě. A to by možná měl.

Jeden z mých kamarádů doslova mučí své spolujezdce přezpíváváním songů od Michala Davida a při písni Pár přátel stačí mít, je schopen vás při řízení i přátelsky obejmout, aby potvrdil slova textu.

Nejenže ho Majkl v autě dohání svými rytmy k nepřiměřeně rychlé jízdě, ale dokonce ho nutí neustále pouštět volant, aby vyladil bassy a přidal zvuk. Zajímavě to musí vypadat i zvenčí, třeba při stání na křižovatce, kdy kamarád neustále živě artikuluje jednotlivé songy a ostatním řidičům, sledujícím tento koncert bez zvuku, určitě vyluzuje úsměv na rtech.

Co se dá dělat, v autě trávíme stále víc času, a tak upírat mu trochu té hudby by by lo vážně nelidské. I já si za volantem dopřávám oblíbenou muziku a často zjišťuju, jak moc mě ovlivňuje. Čím rychlejší hudba, tím rychlejší jízda – vezměte si takové Rammsteiny. A jasně, že i naopak. Taková Enya by vás mohla uvést do mikrospánku.

A tak bychom asi z bezpečnostních důvodů měli poslouchat na cestách jen rádio, nabízející neagresivní střední proud. To nás zase tak často nerozezpívá, jako oblíbené cédéčko a navíc dá vědět i o kolizích na cestách nebo případných policejních mikrovlnkách.