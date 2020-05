KOMENTÁŘ: Kultura lidem zoufale chybí. Projekty ale kverulanti kritizují

Města, instituce a podniky se probouzejí do života. Velká část lidí už zase chodí do práce a to i kvůli tomu, že se před čtrnácti dny znovu otevřela automobilka Škoda Auto. Jestli však lidem něco zoufalé chybí, pak je to kultura. Řada institucí a měst se podle toho začala zařizovat.

Zuzana Kodrlová Zelenková | Foto: Deník

Dům kultury nabízí online streamy koncertů, které zde probíhají bez publika. To se nachází na druhé straně za monitory, telefony a televizními obrazovky. Každý může také poslat virtuální vstupné, které půjde na charitu. Kromě toho v Boleslavi na parkovišti u obchodního centra Olympia vzniklo autokino (a další bude mít Mnichovo Hradiště). ON-LINE reporáž o koronaviru najdete ZDE! Má jej pod palcem Dům kultury a jeho zaměstnance tato záležitost stála spoustu sil, energie a času. Řada lidí se ale stejně na sociálních sítích rozčiluje a neustále dokola popisuje, že nikdo nic nedělá a že se místo podstatnějšího zřizuje autokino, při jehož návštěvě si nelze dojít ani na toaletu. Noční vlci uctili v Boleslavi památku padlých Přečíst článek › Přitom i kultura je přeci důležitá. I duše musí být z něčeho živá. A tak je báječné, že můžeme zhlédnout stream, zajet si na film a nebo zavítat na Facebook boleslavského divadla, kde jsou Hovory v roušce či záznam některé z inscenací. Nezaměstnanost za měsíc vyskočila o čtyři desetiny procenta Přečíst článek ›

