Ale nemyslete si, nejen Štyrsova ulice, v níž sídlí neziskovka Naděje, která lidem bez domova pomáhá, má problémy. Ty jsou skoro všude po městě. Bezdomovci se uvelebí za prvním rohem, kde není takový provoz a tam si nosí nepořádek z kontejnerů. To je i případ sedmdesátileté penzistky, která dlouhou dobu strávila v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy, aby jí zase pustili ven, ona neměla kam jít a skončila na ulici. Protože není nesvéprávná, tak jí prý nikdo nemůže efektivně pomoci.

A takových případů by se po městě našla celá řada. Smutné je, že problém s bezdomovci, ač město tvrdí, že jej neustále řeší, nemizí, ani se zásadně nelepší. Naopak, případů kdy lidé končí na ulici je spíše více. Je také s podivem, že obyvatelé Štyrsovy ulice, kteří si roky stěžují, nedostali za patnáct, nebo i sedmnáct let od města adekvátní pomoc. Vždyť jsou v Česku mnohem větší města a ta své bezdomovce zvládají. Možná by místo úvah nad tím kam přestěhovat Naději naopak chtělo více organizací, které by s bezdomovci pomáhaly.