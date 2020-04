Není se ale čeho bát, alespoň to tvrdí školy napříč okresem. Všechny instituce jsou prý na nenadálou situaci připravené. Základní školy mají sjednocený model, podle kterého budou děti přijímat. V Mladé Boleslavi dostávají rodiče budoucích prvňáčků přístupové kódy do systému Bakalář. V něm pak mohou vyplňovat zápisový lístek. Škola je shromáždí a děti zapíše. Vyučující se pak s nimi mohou po předchozí dohodě setkat, aby tak nějak věděli, jak si jejich budoucí žáci stojí.

Nejen v Boleslavi, ale na celém Mladoboleslavsku není k dispozici pouze možnost elektronického zápisu. Ačkoliv ta zůstává jako hlavní a stěžejní. Po předchozím telefonátu zle dokumenty přinést i osobně. To by však měla být opravdu poslední možnost. Ve školkách je to úplně stejné. Přihlášku lze odevzdat mailem, poštou, nebo v nejzazším případě také osobně. Podle školky ve Veselé u Mnichova Hradiště tak zaměstnancům mateřských škol přibude práce s papírováním. Rodičům je pak často líto, že si školku před nástupem dítěte neprohlédnou, protože se nemohou konat ani Dny otevřených dveří.

V mateřince však situace nenese zásadní riziko. Tam děti nezkoušejí a nepotřebují vědět, kdo a jak na tom je. Ale vzít dítě do první třídy a vracet jej v průběhu školního roku do mateřinky může být pro psychiku prvňáčka problém. Je tedy otázkou, jak to bude od září na základních školách doopravdy vypadat a jestli nastoupí více dětí, které by si při normálním režimu zasloužily ještě rok s nástupem do první třídy posečkat. Opravdu by bylo tak rizikové, kdyby se zápisy uskutečnily klasicky? Přeci jen ledy trochu povolují, supermarkety jsou stále nacpané k prasknutí, podobně jako hobby markety. Přesto si zahráváme s křehkou psychikou dětí.