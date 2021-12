Klaudiánova nemocnice oznámila, že některé operace neočkovaných pacientů odloží na dobu, až bude situace s nákazou lepší. A to v zájmu všech, kdo se v tomto zařízení pohybují. Samotným neočkovaným pacientům hrozí při operacích mnohem větší komplikace při i po operaci. Riziko šíření nákazy je vysoké, tělo je vysílené samotnou operací a zvládnout k tomu boj se smrtící infekcí může být pro některé lidi fatální. Ať už si to připouští či nikoliv.

Pak se také musí chránit sami zdravotníci, kteří většinou očkovaní jsou, ale nakazit se v infekčním prostředí samozřejmě mohou, načež nastupují do karantény a chybí v péči o další pacienty. A v neposlední řadě pak musí být v bezpečí také ti neočkovaní a nenakažení hospitalizovaní pacienti, o tom snad nemusí být diskuse.

Dvě stovky Středočechů s koronavirem zemřely během necelého měsíce

Že se tak neočkovaní pacienti stávají fakticky lidmi jiné kategorie, než ostatní lidé? No ano, stávají, to je potřeba říci nahlas. Ovšem stejně tak zřetelně je nutné říci, že si za to mohou dočista sami. Pokud se sami rozhodnou riskovat své zdraví nepodstoupením očkování, je to jejich věc. Do té chvíle, než onemocní a potřebují pomoc druhých. A pokud ti druzí odmítají zbytečně riskovat své zdraví a životy kvůli nezodpovědnosti antivaxerů, je to naprosto pochopitelná věc.

Vakcína dnes prostě ochraňuje člověka v mnoha směrech, ne jen v tom úzce zdravotním. Jak prosté, milý Watsone.