Turisté podnikají výlety, třeba během slunečných dnů ve velkém vyrazili na Drábské světničky nebo na hrad Valečov. A to davově, na Valečov přijelo před týdnem více lidí než v létě. Aby toho nebylo málo, tak vlezli i do uzavřených míst a rozdělávali tam ohníčky.

A tak se místní samosprávy naštvaly, definitivně uzavřely parkoviště i odstavné plochy u cest a bylo po legraci. Parkoviště se totiž naplnila automobily, které přijely třeba ze šedesát kilometrů vzdálené Prahy a z dalších měst Středočeského, ale třeba i Libereckého kraje. Mimochodem, v celém ORP Mnichovo Hradiště, kam třeba Drábské světničky spadají, není zatím jediný člověk s koronavirem, takže se nemůžeme divit, že tam nestojí o kumulaci velkého počtu lidí odjinud.

Otázkou je, jestli to co můžeme a nemůžeme, bylo doopravdy dobře vysvětleno. Pokud někdo zachytil, že smí do přírody, tak není nelogické, že vyrazil na hrad nebo do hor. Výběr turisticky atraktivních míst ale zjevně nebyl z nejlepších. Navíc města stále dokola omílala, že se nemá přejíždět mezi jednotlivými samosprávami.

Z obavy, aby se lidé nepřesunuli jinam, se pro návštěvníky uzavřel také Bakov nad Jizerou, který skýtá nepřeberné množství turisticky atraktivních míst. Nyní už je snad všem jasné, že pohyb v přírodě ve stavu nouze znamená, že si obejdeme pár bloků na sídlišti, nebo zajdeme do parku, do lesa, či mezi pole v místě našeho bydliště. A pozor, můžete si tam klidně i zaběhat nebo udělat krátký cyklovýlet. Není kvůli tomu zapotřebí najet několik desítek kilometrů autem.