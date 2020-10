KOMENTÁŘ: Volby jsou za námi, karty jsou rozdané

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje jsou za námi. Mladoboleslavští politici byli navíc v těchto volbách velmi úspěšní. Starostové a nezávislí (STAN), kteří volby v našem kraji vyhráli, mají za okres hned dva kandidáty, jež se dostali do středočeského zastupitelstva a to starostu Mnichova Hradiště Ondřeje Lochmana a boleslavského náměstka primátora Daniela Marka.

Zuzana Kodrlová Zelenková | Foto: Deník

Pozadu nezůstala ani ODS. Za ni do krajského zastupitelstva kandidoval starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl. I on se s číslem pět dostal mezi krajské zastupitele. Dalšími, kdo ve volbách uspěli, jsou také první náměstek primátora z Mladé Boleslavi Jiří Bouška (ANO) a opoziční zastupitelka Jana Krumpholcová (Zelení). Volby tedy dopadly podle očekávání, lidé opravdu ukázali, že touží po změně. Do středočeského zastupitelstva se dostali lidé, kteří dobře úřadují ve svých městech a obcích. Všichni slibují, že kraj „s dírou“ povedou jiným směrem, že ho chtějí změnit. Na slibované změny mají čtyři roky, takže nám mohou předvést, zda se jednalo jen o předvolební sliby, nebo za nimi budou vidět také nějaké výsledky. Většina z nich však doposavad svěřené úřady vede opravdu dobře a tak se do budoucna snad můžeme dívat s opatrným optimismem. Středočeská dohoda: 50 hlasů v koalici a Pecková hejtmankou Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu