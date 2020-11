KOMENTÁŘ: Tržní hospodářství ano, ale jeden bez druhého bychom to nedali

Vypadá to, že se podpora restaurací začala vyplácet. Alespoň tedy těch, které nechaly otevřené výdejní okénko a mají také kupříkladu rozvoz. To jsou varianty, které provozovatelům sice nevydělají tolik peněz, kolik by chtěli, ale udrží je to alespoň nad vodou po dobu krize. Například o svatomartinské menu byl v některých restauracích ještě větší zájem než loni.

Zuzana Kodrlová Zelenková | Foto: Deník

V okrese také přispěchala na pomoc města. Například v Mnichově Hradišti každý den uveřejňují denní menu vybrané restaurace na svém Facebooku. Podnikatelům také nabídli reklamní prostor zdarma v tamním Kamelotu. V Benátkách nad Jizerou zase mohou restaurace vařit pro zaměstnance úřadu, školy, nebo pro Klaudiánovu nemocnici. Mladá Boleslav má na svém webu kontakty na všechny hospůdky, které nyní poskytují své služby. A to samozřejmě není všechno. Velký díl na tom, že podniky (snad) přečkají tíživé období, mají ony samy, protože se dobře přizpůsobily době. A přispíváme i my všichni, kteří si čas od času něco dobrého objednáme. Je fakt na škodu, že podobně ve větším měřítku nezareagovala také třeba fitness centra, která na tom podle své asociace nejsou zrovna dobře. Jen málokterá zavedla například zpoplatněná on-line cvičení. A tak je to už sice trochu ohraná písnička, ale opět se ukazuje, že: „Spolu to zvládneme“. KOMENTÁŘ: Personální krize v nemocnici i v domovech seniorů Přečíst článek ›

