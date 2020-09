Je to zajímavé, ale všechna města Mladoboleslavska, s výjimkou Mladé Boleslavi, mají Facebook a sdílejí velké množství informací. Boleslaváci se často rozčilují, že nemají dostatek zpráv o zamýšlených projektech ve městě. Je to oprávněné?

Zuzana Kodrlová Zelenková | Foto: Deník

Mnichovo Hradiště rekonstruuje náměstí. Lidé tuto akci většinou kvitovali. A město všechno od začátku také skvěle komunikovalo. Mají tady totiž web, Kamelot, facebookový profil a tamní starosta Ondřej Lochman je v kontaktu s občany také prostřednictvím osobního Facebooku. Vše se zdá transparentní a jasné. I to, co nikdo moc nechtěl slyšet. Smrk, který na náměstí rostl, je nutné pokácet. A tu se najednou zvedla vlna odporu internetových pisálků, kteří na Facebooku strom hájili a mysleli, že to nějak zvládne. Přestože o této záležitosti místní čtyři roky věděli, ohradili se proti ní prostřednictvím Facebooku, kde si nimi zástupci města psali a vše vysvětlovali.