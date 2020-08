Štěpánka byla založena roku 1881, tedy koncem devatenáctého století. Řada stromů, které zde rostou, jsou v ní právě od samotného založení parku. To, v jakém je stavu, tedy že dřeviny požírá nebezpečné houbové onemocnění nekróza, že se po kmenech plazí břečťan a je zde mnoho stromů na spadnutí, není podle odborníků ani tak tím, že se změnilo klima, ačkoli to k tomu samozřejmě přispívá, nebo kůrovcem. Na vině je prostě stáří. Jde o velmi dlouhou dobu a v Boleslavi se vystřídalo mnoho starostů i zastupitelů, přesto tito všichni lidé nechali park, který mnohým připomíná spíše les, zestárnou natolik, že mají dneska mnozí lidé dojem, že snad ani nepůjde zachránit.

Město automobilů obehnané velikou továrnou a rozsáhlým sídlištěm, však zeleň opravu nutně potřebuje, zaslouží si jí. Místním obyvatelům přeci musí zůstat možnost zajít si sem v klidu na procházku, s dětmi na hřiště, nebo si třeba zaběhat. Vzhledem k tomu, v jakém stavu stromy jsou, se však musí zasáhnout co nejrychleji.

Město přiznává, že rozsáhlejší koncept na Štěpánku prozatím nemá. Vypadá to však, že by mělo nastat určité zvelebování a kácení. Kácení by však mělo být opravdu rozsáhlé a na stráních by pak měla proběhnout adekvátní výsadba do školek, jako v lese, aby starší stromy neutlačovaly náhodně vysazené stromky, jako tomu bylo doposavad. Určitě pak bude důležité sázet v dostatečném počtu, tedy alespoň kus za kus, jak už to tak bývá. A ne jako při posledním kácení, kdy se vysadilo stromků výrazně méně, než kolik jich šlo k zemi. Potřeba bude také častější úklid a úprava zeleně, aby se ve vysokých travinách přestali schovávat bezdomovci.