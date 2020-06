Ve středu jsem procházela autobusové stanoviště u Bondy centra. Zastavila jsem se pravém rohu nástupiště, odložila batoh na nízkou zídku a vytahovala z něho fotoaparát. Když tu jsem se otočila a za mnou stála starší dáma, tak šedesátiletá, která z okrasného velkého květináře vytrhávala ozdobný keř a hbitě jej ukrývala do své tašky.

Zuzana Kodrlová Zelenková | Foto: Deník

Nedokážu pochopit, proč lidé kradou nebo ničí městskou zeleň (a samozřejmě i cokoli jiného). Proč? Zrovna v uplynulém týdnu se řešilo také to, že neznámý pachatel provrtal na Jičínské ulici kmeny (vždy na několika místech) čtyř vzrostlých stromů, katalp, které zjara pěkně kvetou. A asi mu to bylo málo, protože do nich posléze nasypal herbicid. No a stromy samozřejmě uschly.