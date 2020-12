KOMENTÁŘ: Skončí bezdomovkyně z Pezinské ve vazbě?

V České republice existuje názor, že lidé, kteří žijí na ulici, mají tenhle životní styl rádi, že si to vybrali sami a je to jejich problém. Někdo také říká, že je bezdomovectví určitá daň za život v „blahobytu“. Někdo by bezdomovcům pomáhal, jiný je podezírá z toho, že každou korunu zneužijí k nákupu alkoholu.

Zuzana Kodrlová Zelenková | Foto: Deník

Ale co lidé, kteří jsou evidentně nemocní, žijí na ulici a nikdo se o ně nepostará, protože oni sami pomoc odmítají? Oficiální diagnózu nedostanou, protože za nimi lékař těžko přijde do skrytého zákoutí města. To je případ bezdomovkyně seniorky (71), který střídavě žije za výměníkem v Pezinské, na Krásné louce, v Psychiatrické nemocnici Komonosy, v Klaudiánově nemocnici a nyní naposledy opět na ulici ve Štyrsově. Prodej kaprů už nebývá drsnou podívanou. Chyby jsou spíš v papírech Přečíst článek › Všichni se jí pořád snažili pomáhat a snaha skončila výrokem, že paní pomoc nechce, tudíž jí není pomoci a dostala soudní zákaz pobytu v Mladé Boleslavi. Dále tam však pobývá a postarat se o ní nyní může maximálně Policie ČR. Žena tak místo, aby se dostala do pobytového zařízení pro lidi, kteří mají psychický problém, může skončit ve vazbě a u soudu. Je to správně?

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu