„Lidi, noste roušky!“ Volají na nás ze všech stran. Je to totiž důležité proto, abychom nešířili koronavirus dál, abychom chránili naše babičky a dědečky a abychom z pandemie vyvázli živí, zdraví, s čistým štítem. Aby nás hřálo vědomí toho, že jsme ochranu z obličeje příliš nesundávali a tak jsme nemoc nešířili a nikoho teoreticky ani nezabili.

Zuzana Zelenková | Foto: archiv Zuzany Zelenkové

Města se snaží. Shání potřebný materiál a horem dolem do nás perou informace o tom, jak se k němu chovat a jak ho máme nosit. Přes to všechno právě Mladá Boleslav byla mezi prvními městy, ve kterých padl trest, desetitisícová pokuta za to, že si jeden mladík s partou přátel nemohl odpustit pivo na zavřené zahrádce hospody U Kvakoše a k tomu všemu byl velmi vulgární na městského strážníka.