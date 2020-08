KOMENTÁŘ: Proč dopravní stavby trvají tak dlouho a dělají se najednou?

Proč všechny dopravní stavby musí probíhat v létě a ještě navíc najednou? Opravdu by nebylo možné nutné opravy silnic rozložit šetrně do celého roku? Vždyť v létě, byť děti nechodí do školy a lidé si většinou vybírají dovolenou, auta prostě normálně jezdí, život se nezastavil. Možná se cestuje ještě o něco víc, protože lidé míří na dovolené a výlety.

Proto se v Mladé Boleslavi asi počtvrté za několik málo let o prázdninách předělávala silnice u obchodního domu Olympie. Rozkopané je také centrum, kde si rekonstrukce ulice, která byla také poměrně nová, vyžádala úplnou uzavírku. A za chvíli se dělníci vrhnou na poslední etapu rekonstrukce v Bezděčíně. Tam se bez přestání kutá už od loňského léta. Nyní se tam úplně uzavře Pražská až do konce listopadu a tak dále… Oprav bylo a je opravdu dost a trvají fakt dlouho. Zajímavé je, že v jiných městech okresu dopravní stavby mívají rozvrženy tak, že jich není tolik najednou a navíc ani netrvají tak dlouho. Třeba náměstí v Mnichově Hradišti, kde se předělává opravdu rychle. Před Benátkami vzniká nový kruhový objezd a i tam stavba pěkně odsýpá. Boleslav se však řadí mezi republikový průměr a všechno je zde na dlouhé lokte. OBRAZEM: Na longboardech si zazávodila i Eva Samková nebo Ben Cristovao Přečíst článek ›

