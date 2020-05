ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Zákazníci se ale do obchodů zrovna nehrnuli. Jako třeba v outletu na třídě Václava Klementa, nebo butiku s luxusnějším dámským oblečením, tamtéž. Podle obchodníků se lidé ještě trošku bojí. Přesto všechno se prodejci, kteří ztratili mnoho týdnů, v případě obchůdků s oblečení dokonce celou jarní sezonu, snaží nákupy lidem zpříjemňovat dobrým slovem, nebo úsměvem, který sice pod rouškou není vidět, ale zůstává, všichni totiž doufají, že se situace brzo vrátí do normálu.

Různé způsoby podpory svých živnostníků pak skloňují také města v okrese. V Mnichově Hradišti šli hned od slov k činům a vytasili se s nabídkou Mapy živnostníků, kam se podniky mohou zapisovat a zákazníci je následně přehledně vidí a vědí kam vyrazit. A to je právě něco, co můžeme udělat všichni. Můžeme se rozhlédnou kolem sebe a jít nakupovat k těm našich drobným živnostníkům, kteří jsou v naší obci, městě nebo ulici a tím podpořit to, aby se životy nás všech zase co nejrychleji vrátily do normálu.