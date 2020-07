Ministerstvo školství vycházelo samozřejmě z myšlenky, že všechny děti nemají k přechodu do on-line prostředí rovné podmínky. Na druhou stranu ve chvíli, kdy se řeklo, že známky zůstanou v podstatě stejné jako v pololetí, dostali flákači možnost udělat si bez následků pořádně dlouhé prázdniny.

Jen málo škol přistoupilo k tomu, aby dětem, které vyloženě nic nedělaly, napsaly na vysvědčení: neklasifikován. Na Mladoboleslavsku to byla například Základní škola Benátky nad Jizerou, která si na flákače posvítila. Nechce, aby jim to prošlo. Nebylo by to výchovné.

Vzhledem k tomu, že už se český svět vrátil téměř do normálních kolejí, mělo se do nich zároveň vrátit i školství. V září totiž bude na učitele čekat nemilé překvapení v podobě diametrálně odlišných vědomostí žáků.