Mladoboleslavsko má přitom své vlastní celebrity a ty už roky ukazují veřejnosti, jak krásné je nořit se do Jizery a jak moc tím lze prospět svému zdraví. Mezi velké propagátory ledového koupání patří Jiří Škrvna. „ajťák“, který se už roky otužuje a začal také pořádat otužilecké závody.

Letos by se býval uskutečnil už třetí ročník Otužileckých závodů na Jizeře. Zhatil je však koronavirus a zákaz shromažďování. Ač Jiří Škvna žádal o výjimku na ministerstvu zdravotnictví, měl smůlu. Ano, na plavání pod širým nebem by zřejmě nebylo nic špatného. Problém však tkví v tom, že by se u závodů mohli scházet diváci, kteří by chtěli fanděním podpořit své favority.





To, že ze třetího ročníku sešlo, je bezpochyby obrovská škoda. Ale nezoufejme. Můžeme si z toho vzít i to dobré. Jiří Škvrna se totiž nevzdává, vyčkává, až se zlepší epidemický vývoj, a nevylučuje, že by závody mohly být později.

My bychom také neměli nic vzdávat ani polevovat ve snažení. Ač nám doba zrovna nenahrává.