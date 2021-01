Očkování proti covidu je dozajista skvělým řešením k tomu, abychom se dostali ze šlamastiky, v níž jsme, ovšem ne vlastní vinou, jak nám někteří představitelé vlády tvrdí.

Zuzana Kodrlová Zelenková | Foto: Deník

Způsob registrace on-line se samozřejmě nabízel. Otázkou je, do jaké míry je toto řešení vhodné pro seniory 80 plus, kteří se registrují v první vlně. A jak moc je vhodné pro další seniory, dejme tomu nad 65 let? I kdyby program nakrásně fungoval, tak takové řešení není nejlepší. Určitě se to dalo vymyslet lépe, ale co se dá dělat?