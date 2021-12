Připojení Boleslavska do Pražské integrované dopravy bude v těchto dnech pro řadu lidí tvrdým oříškem. Spoje jezdí jinak a neplatí v nich čipové karty Arrivy, Dopravního podniku a dalších dopravců, kteří v lokalitě dosud působili. Zrušeno je osmdesát linek, naopak vzniklo skoro čtyřicet nových. Pro cestující, kteří jsou desítky let zvyklí na nějaký systém a ten se od podlahy mění, to není nic příjemného. Aspoň zpočátku.

Radikální řez se promítne určitě do stížností, které se v tomto období očekávají. „Teď přijde čtrnáct dnů, kdy babičky budou psát na Hrad, proč to nejezdí jako dřív,“ trochu cynicky komentoval mezi „svými“ situaci jeden z úředníků, kteří mají změnu na starosti.

Radikální změna v dopravě začíná. Budou 'porodní bolesti', připouštějí politici

Zkušenosti z jiných regionů potvrzují, že nové spoje nemusí vyhovovat všem a při veškeré snaze tvůrců nových jízdních řádů se do nich může dostat cosi, co bude některou skupinu obyvatel z lokality iritovat. Špatné spojení na vlak, autobusy jezdí zbytečně místy, kde to není třeba, a naopak nestaví tam, kde je to žádoucí.

Pro tyto případy existují kontakty na tvůrce jízdních řádů, na které je třeba se s podněty obracet. A nedávná zkušenost například z Nymburska hovoří o tom, že dopravce na oprávněné námitky slyší a poměrně rychle reaguje úpravou příslušných jízdních řádů.

KOMENTÁŘ: Co zkusit něco průlomového?

To je asi ten nejdůležitější vzkaz především pro seniory a ty, kdo mají v mysli zasunuté, že jízdní řád je věc svatá a nedotknutelná a stěžovat si lze na lampárně. Obracejte se na své zástupce na magistrátu nebo přímo na dopravce. Když vás bude víc, můžete se na zlepšení nového systému podílet i vy.