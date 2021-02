Už na přelomu loňského a letošního roku spustilo město portál www.mojehradiste.cz s jednoduchou a přehlednou nabídkou rad občanům. Nový rozcestník vysvětlí například, jak na úhradu poplatků za odpady nebo psy, jak se objednat na jednotlivé odbory městského úřadu nebo co všechno si lze v Mnichově Hradišti vyřídit pomocí mobilního telefonu.

Lidem to má šetřit čas i náklady. Radnice by pak měla pracovat efektivněji a pružněji. Mnichovo Hradiště nabízí rovněž Portál občana. Jeho prostřednictvím lze podávat úřední žádosti. Na městský úřad je možné objednávat se pomocí systému Reservatic. Města, která by nabízela tolik možností jak komunikovat na dálku, on-line, není příliš mnoho. Zapracování těchto vychytávek však bude do budoucna dobré.

Už nyní je jisté, že po nich sáhnou i další města a obce. Benátky nad Jizerou využívají například Mobilní rozhlas. Svoji verzi podobné aplikací vytváří také Mladá Boleslav. I zde by mělo být do budoucna pružnější komunikování s úřadem.